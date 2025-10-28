Дзевяте стретнуце без пораженя

СЕЛЕНЧА – Фодбалски клуб „Русин” внедзелю, 26. октобра, у Селенчи одбавел єденасте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Кривань” и зазначел побиду зоз резултатом 1:3.

Ґоли на стретнуцу дали: Петар Аґбаба (2) и Йован Шевич (1).

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Александар Кочиш, Бранислав Иван, Йован Шевич, Деян Югик, Петар Аґбаба, Марко Савич, Иван Планчак, Илия Йованович и Деян Чернок.

До бависка вошли Теодор Штранґар, Стефан Тома и Роберт Винаї.

У шлїдуюцим 12. першенственим колу ПФЛ Зомбор екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 2. новембра, у Руским Керестуре процив екипи ФК „Крила Країне” зоз Бачкей Паланки.

Стретнуце почнє на 13:30 годзин.