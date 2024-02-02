Дзевятнїца до Мариї Лурдескей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пред шветом Лурдескей Мариї котре ше означує 11. фебруара по традициї модлї ше дзевятнїца до Лурдескей Мариї, котра започала 1. фебруара.

На початку парох керестурски о. Владислав Варґа привитал вирних зоз казаню у котрей визначел же ше тоту дзевятнїцу починаме модлїц у року кед папа преглашел рок молитви за пририхтованє велького ювилею за идуци рок и замодлєл вирних за молитву.

Отец Варґа потолковал же ше кажди 25. роки означує Святи, Ювилейни рок и з тей нагоди ше у Риме отвераю и Святи дзвери.

Дзевятнїца ше модлї кажди дзень и внєдзелю од 16:15 годзин у Новим манастире у Фрушкогорскей улїчки, дзе буду и Служби Божо, окрем на швето и внєдзелю.

Штварток, 1. фебруара вечаршей служби нє було, бо нєшка будзе Саночне на 17 годзин, пред шветом Стритениє Господнє.

На соботу 10. фебруара у каплїчки Лурдескей Мариї, Служби Божо буду на 10, 15 и 17 годзин. Вечарша Служба Божа на соботу у церкви нє будзе.

Дзевятнїца ше преноши на Фб боку Катедрали.