Дзевятнїца до св. Осифа

РУСКИ КЕРЕСТУР – После вечаршей служби, внєдзелю, 10. марца вирни Парохиї св. о. Миколая почали модлїц дзевятнїцу до святого Осифа у Новим манастире шестрох СНДМ.

Най здогаднєме, кед основана Вицепровинция шестрох служебнїцох у тедишнєй Югославиї 1947. року, основана є под покровом св. Осифа. Вон их покровитель, окреме го почитую и його и побожносци до св. Осифа. Вон мили заступнїк нє лєм им, алє и нашим вирним котри ше му модля за заступнїцтво у молитвох при проблемох у фамелийним живоце, модля ше за малженску пару, за достоїнствену роботу и у други намиреня.

Дзевятнїца ше преноши прейґ Фб боку Катедрали, а закончи ше 18. марца.