Вирски животРутенпресТексти

Дзевятнїца до св. Осифа

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 72 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – После вечаршей служби, внєдзелю, 10. марца вирни Парохиї св. о. Миколая почали модлїц дзевятнїцу до святого Осифа у Новим манастире шестрох СНДМ.

Най здогаднєме, кед основана Вицепровинция шестрох служебнїцох у тедишнєй Югославиї 1947. року, основана є под покровом св. Осифа. Вон их покровитель, окреме го почитую и його и побожносци до св. Осифа. Вон мили заступнїк нє лєм им, алє и нашим вирним котри ше му модля за заступнїцтво у молитвох при проблемох у фамелийним живоце, модля ше за малженску пару, за достоїнствену роботу и у други намиреня.

Дзевятнїца ше преноши прейґ Фб боку Катедрали, а закончи ше 18. марца.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка схадзка Националного совиту Руснацох

По нєдзелї почина Новосадски саям кнїжкох

Коцурски школяре зазначели красни резултати на општинских змаганьох

Месна смотра рецитаторох

Концерт ШОМО за 8. марец (фото)