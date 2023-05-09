Дзуря означене и у вербаских парохийох

ВЕРБАС – Всоботу, 6. мая, у грекокатолїцкей церкви Святого Владимира у Новим Вербаше з богослуженьом преславене Дзуря, швето велькомученїка св. Георгия.

Службу Божу служел парох нововербаски о. Данил Задрепко, а зоз словами здогаднул шицких вирних на витирвалосц и жертви велькомученїка Георгия.

По законченю богослуженя, опрез церкви пошвецене младе жито. Як символ плодного урожаю и защити од нєщесцох и бурйох на польох, парохиянє однєсли пошвецени снопчки жита до своїх домох.

А швето св. Георгия всоботу, 6. мая, преславене и у грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше.

Службу Божу служел парох старовербаски о. Алексий Гудак, а богослуженю присуствовало красне число парохиянох. Того дня була и Служба за покойних зоз фамелиї старовербаского пароха о. Биндаса, хтору дали їх потомки.

По законченю Служби Божей, бул и обход коло церкви, а потим парох о. Гудак и пошвецел снопчки младого жита, з котрим вирни однєсли благослов до своїх обисцох.