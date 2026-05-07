Дзуря у коцурскей церкви

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици стреду, 6. мая, було швето великомученика св. Георгия, Дзуря.

Декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац служел Вельку Службу Божу, а на тото швето було вельо вирних на богослуженю. Парох о. Рац у казанї здогаднул на живот и страданє св. Георгия и цо то значи у наших животох. Споведал о. Иван Дацешен.

По Велькей Служби Божей бул обход коло церкви, а у церковней порти парох о. Рац и о. Иван Дацешен, пошвецели пошате жито за цо ше остарали члени Церковного одбору.

Младе жито пошвецане на штирох бокох цо символизує коцурски хотар, читани молитви за урожай и процив ляду и других нєпогодох цо можу знайсц поля.

После пошвецаня, вирни себе натаргали жита и однєсли го дому.