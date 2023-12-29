Едукация о безпечносци транспорту у зонох преходу прейґ пруґи

ВЕРБАС – Коцурске здруженє младих у Вербаше промововало свой проєкт „Безпечносц транспорту у зонох преходу прейґ пруґи”, за чию реализацию достало потримовку од Покраїнскей влади и Покраїнского секретарияту за енерґетику, будовательство и транспорт.

Презентацию и преподаванє матурантом Транспортного напярму Штреднєй фаховей школи „4. юлий” пияток 22. децембра отримали народни посланїк Милан Ґлушац, хтори и член Одбору за безпечносц, капетан полициї Страхиня Дюрачич, хтори роби и як тренер у Центру за обучованє у Сримскей Каменїци и професор школи „4. юлий” Драґан Копривица. Вони бешедовали о безпечносци у транспорту з окремним огляднуцом на безпечносц у зонох преходох прейґ пруґи, хтори часто чарни точки.

През интерактивни методи визначена значносц правилного справованя и правочасного упознаваня зоз опасносцами, як и дошлїдного почитованя закона.

Школяром представени и резултати числених акцийох у хторих Совит за безпечносц транспорту Општини Вербас у сотруднїцтве з Полицийну управу едуковал и даровал з опрему окремни ґрупи учашнїкох у транспорту, як цо пешаки, бициґлисти, моторциклисти, трактористи и други.

Им попри промо материялу подаровани и кациґи, брушлїки з флуоресцентнима ознаками, вше з цильом же би було цо менєй нєзґоди зоз пошлїдками по здравє и живот учашнїкох и материялни чкоди.