Екипа Искри друга у Жимскей лиґи

СРБОБРАН – У рамикох Жимскей лиґи, всоботу 31. януара у Србобрану, екипа Искри одбавела полуфиналне и финалне стретнуце процив екипи ФК „Томиславци” и екипи ФК „Србобран” и у полуфиналу победзела, док у финалним стретнуцу страцела.
На тих стретнуцох бавели дзеци предшколского возросту.
Полуфинале: ФК „Искра” 2019 – ФК „Томиславци” 2019 – 5:2. Ґоли за екипу Искри дали: Стефан Малацко (3) и Давид Филеп (2).
Финале: ФК „Србобран” 2019 – ФК „Искра” 2019 – 3:0.
Млади Искрово фодбалере, екипа 2019 закончела Жимску лиґу, а у финалу страцели од домашнєй екипи Србобрана, та так освоєли друге место.
Екипу Искри на стретнуцох водзел Неманя Родич.