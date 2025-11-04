РутенпресСпортТексти

Екипа Младосц лєпша за єден ґол

автор Д. Барна
АПАТИН – У седмим колу Кадетскей лиґи Зомбор кадети Русина всоботу, 1. новембра, одбавели у Апатину першенствене стретнуце процив екипи ФК „Младосц АПА” и зазначели пораженє, та резултат бул 3:2.

За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниел Надь, Тони Орос, Михайло Грубеня, Теодор Штранґар, Алекса Сопка (c), Андрей Чижмар, Давид Джуня и Иван Планчак.

До бависка вошол Алекс Цвайґ, а на лавочки ище бул Матия Грубеня.

Екипу кадетох Русина на стретнуцу водзел Деян Йолич.

У идуцим, осмим колу першенства Кадетскей лиґи Зомбор кадети Русина буду бавиц у Руским Керестуре процив екипи ФК „Полет” зоз Каравукова.

