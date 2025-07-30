ШИД – У септембру будзе отримани Еко камп Шид 2025, а контракт о тим подписали у мено локалней самоуправи помоцнїца предсидателя општини Бранимирка Ридьошич и министер без портфеля у Влади Сербиї Дьордє Миличевич.

Як сообщене, окрем младих зоз Сербиї у роботи кампа буду участвовац и млади зоз Болгарскей, Словениї, Нємецкей, Норвежскей, Босни и Герцеґовини, Горватскей, Чарней Гори, Сиверней Македониї и Мадярскей.

Вони буду обрабяц теми як цо пременки клими, отримуюце хаснованє природних богаствох, защита животного штредку, о еколоґийним активизму и еколоґийним поднїмательстве.