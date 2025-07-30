ДружтвоРутенпресТексти

У септембру будзе отримани Еко камп Шид 2025

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 12 Опатрене

ШИД – У септембру будзе отримани Еко камп Шид 2025, а контракт о тим подписали у мено локалней самоуправи помоцнїца предсидателя општини Бранимирка Ридьошич и министер без портфеля у Влади Сербиї Дьордє Миличевич.

Як сообщене, окрем младих зоз Сербиї у роботи кампа буду участвовац и млади зоз Болгарскей, Словениї, Нємецкей, Норвежскей, Босни и Герцеґовини, Горватскей, Чарней Гори, Сиверней Македониї и Мадярскей.

Вони буду обрабяц теми як цо пременки клими, отримуюце хаснованє природних богаствох, защита животного штредку, о еколоґийним активизму и еколоґийним поднїмательстве.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Заварта драга Змаєво–Коцур

Ище на ютре ше мож приявиц на Водицов...

На нєшкайши дзень, 30. юлий

Два ґенерациї преславели пол вика од законченя основней...

Покраїнска влада уклада до Новосадского сайму