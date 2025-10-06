Вирски животРутенпресТексти

Еколоґийна акция у новосадскей церкви

автор В. Вуячич
НОВИ САД – Грекокатолїцка парохия святих апостолох Петра и Павла и Каритас Нови Сад орґанизую еколоґийну роботню – еко акцию.

У церковней порти на соботу, 11. октобра од 11 до 13 годзин будзе ше пораїц заградки – посадзи ше квеце и рошлїни, ушори ше заградки и будзе ше рециклирац.

Младнїки квеца и рошлїнох и шицко цо потребне за роботи у заградки обезпечели орґанизаторе, хтори и поволали шицких парохиянох най приду участвовац и помогнуц. После акциї обезпечени и полудзенок.

Наявена и подобна еколоґийна акция за дзеци, хтора будзе концом октобра.

