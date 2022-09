Еколоґийни дзень за дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзеци зоз Бечею, Суботици, Беоґраду, Зренянину, Сенти, Ґорнього Бреґу и Руского Керестура всоботу, 17. септембра, у просторийох Каритасу могли ше упознац зоз здраву поживу и здравим способом живота. Правели яблуков есенц, дружели ше и без огляду на хвилю були на швижим воздуху, а привитал их керестурски парох о. Владислав Варґа.

Тема Еколоґийного дня за дзеци була здрава пожива зоз физичного, психолоґийного (поремеценьох у костираню) и духовного аспекту, а преподаваче були висши диєтетичар-нутрициониста Михаела Миленкович, дипл. психолоґ Соня Алексич и Кармела Консильо.

На роботньох ґрупа найстарших дзецох чисцела и пририхтовала яблука, наймладша правела шалату зоз желєняви ґу полудзенку, а хлапци правели овоцову шалату за дезерт.

Дзеци нє лєм же упознали процес продукованя здравого яблукового есенцу, алє видзели и конєчни продукт котри остал од прешлого року. Дознали и же ше заробок од предаваня того есенцу, у чиєй продукциї и сами участвовали, дава за потреби худобних.

