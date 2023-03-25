Економия – баби ванґи и камень мудросци

Приповеда ше же лєм даскельо годзини пред банкротом америцкей банки Silicon Valley Bank (СВБ), хтору ище волаю Банка Силициюмскей долїни, клиєнтела зоз диґиталних технолоґийох тей банки виплацела рочни бонуси своїм занятим (сиґурно нє шицким, нє верим же пораячка достала бонус). То ше случело 10. марца.

Два днї познєйше банкротовала ище єдна банка у ЗАД. Тей другей банки шедзиско у Нюйорку и вона мала вязи зоз Доналдом Трампом. Тоти вязи, наводно, претаргнути 2021. року.

Штири днї познєйше на порталу Инсайдера поставени текст у хторим стої: „Декан ФЕФА факултета Милан Неделькович оценєл на госцованю у емисиї Маркер же нє иснує можлївосц же ше криза пре банкрот америцкей банки зоз Силициюмскей долїни прелєє на домашнї банковни сектор, бо у тей хвильки нєт ефекту прелїваня анї на ґлобални банки”.

Дзешец днї после банкроту СВБ и шейсц днї после цитираня декана факултета на порталу Инсайдера, Радио 021 преноши текст: „Судзаци по тарґовищу акцийох, випатра же криза у Европи ище горша. Водзаца швайцарска банка УБС дожила пад 4,8 одсто, париска „Парибаˮ и „Сосиєте женералˮ 8,1 и 9,4 одсто. И даяки нємецки.ˮ

Здогаднїме – банка виплацела бонуси и о даскельо годзини банкротовала. Декан гвари же ше нє прелїва ґлобално, а вельким банком по Европи спадли акциї. Шицко за 10 днї.

Гевто цо ше случи з економию, у узшим смислу з финансиями, то ствар потрафяня – патренє до кулї чи шольки, патренє до пасулї и глєданє каменя мудросци. И таке потрафянє вимага – задумайце – штиророчне студиранє.

Анї нє чудне же ше звичайни швет нє упущує до економиї – вона комбинация алхемийских мантрох, глїбоких вереньох до моци чирибу-чириба поняцох и силованє стварносци. Звичайни швет нє у таких активносцох, найчастейше є нє.

И цалком ясне же цала наукова скаламерия з меном економия зоз свою алхемийску основу (пенєж, хтори абстрактни, найменши заєднїцки менователь, як би ше поведло), з безсмисловима методами (безгранїчна продукция, без огляду на тото чи то дакому треба, чи нє… а найчастейше нє треба), зоз своїма задатками и цилями (цо вецей шицкого начално, максимално ефикасно, гоч нє треба нїкому и цо вецей профиту, окреме за меншину) ма цалу нєясну скаламерию. Камати, инфлация, монетарни и фискални политики… Нє да ше розумиц. Муши ше пристац на тото же то ирационалне и окончовац задатки. А кед би ше дахто опитал ЧОМ и ПРЕЦО – препада цала ствар.

Та так, економия ше зявює як релиґия – нїч реалне, нїч лоґичне. Могла би ше наволац и – звичайне пригварянє. Кед би нє мала, така ирационална, застрашуюци пошлїдки на людзох. Як и релиґия.