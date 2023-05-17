Екуменскa гуманитарнa орґанизация означела 30-рочнїцу

НОВИ САД – Прешлого тижня, стреду, 10. мая Екуменска гуманитарна орґанизация (ЕХО) у Новим Садзе означела 30 роки од снованя.

На преслави 30-рочнїци Екуменскей гуманитерней орґанизациї, була директорка Ана Бртка Валент, предсидатель Скупштини Андрия Марчок, хаснователє програмох тей орґанизациї, представителє медзинародних гуманитарних орґанизацийох, покраїнских и городских институцийох. Тиж так на святочносци бул и епарх грекокатолїцкей церкви у Сербиї владика Георгий Джуджар, новосадски парох о. Юлиян Рац, Анита Ґовля. У програми шпивали и о. Юлиян Рац и Йовґен Надь, а припознанє за нєсебичну помоц у ЕХО достала активистка Мария Гудак и велї други.

Екуменска гуманитарна орґанизация основана 19. фебруара 1993. року у Новим Садзе на инициятиву Шветового совиту церквох. Тедишня причина за снованє ЕХО була же би ше помогло гражданом Войводини без огляду якей су вири, лєбо националносци. Орґанизация им обезпечовала лїки, огриву, средства за гиґиєну. Нєшка є водзаца гуманитарна орґанизация у нашей жеми. Функционує през писанє и реализованє проєктох, а водза ю християнски етични вредносци, та зоз своїм иснованьом помага вибудови праведного дружтва хторе почитує розличносци.

ЕХО основала Словацка еваґелистична церква, Реформатска церква, Епархия св. Миколая у Руским Керестуре, Еванґелистична християнска церква у Сербиї-Войводини.

У Скупштини ЕХО и новосадски парох о. Юлиян Рац, Дюра Рац и Йоаким Грубеня.