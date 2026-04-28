Ема Живкович ше пласовала на Републичну смотру

СЕЧАНЬ – На 56. Покраїнскей смотри рецитованя „Поето народу мойого”, хтора отримана того викенду од 24. по 26. април у Сечню, пласман на Републичну смотру виборела рецитаторка старшого возросту Ема Живкович Дома култури Руски Керестур, при фаховому руководительови Мирославови Малацкови.

Попри Еми, медзи наградзенима рецитаторами була и Даниєла Рамач тиж рецитаторка Дома култури Руски Керестур, хтора за свойо рецитаторски схопносци достала припознанє найлєпши 20 рецитаторе у Войводини, односно Златну диплому. Даниєла припознанє освоєла у младшей катеґориї при фаховей руководительки Оленки Живкович, а на Смотри участвовала и Милена Рамач хтора ше змагала у штреднїм возросту, як и Стефан Ркман зоз Шиду, хтори ше змагал у старшим возросту.

На тогорочней смотри участвовали вкупно 477 рецитаторе, док ше на висши ступень змаганя, на Републичну смотру, пласовали 134 рецитаторе зоз 54 местох Войводини, односно пейцох зонских центрох.

Фахови жири творели ґлумци и професоре – др Александар Мудри, Саня Ристич Крайнов, Марґарета Таборошки, Ана Лесковац и Даниєла Раду, а Републична смотра будзе отримана 15. и 16. мая у Валєве.