Ема Живкович участвовала на Републичней смотри рецитаторох

ВАЛЄВО – На 57. Републичней смотри рецитаторох Поето народу мойого, хторa отримана 14. и 15. мая у Центру за културу у Валєве, участвовала и Ема Живкович школярка 3. класи Ґимназиї Школи Петро Кузмяк, зоз Руского Керестура.

Тото традицийне змаганє позберало по 34 найлєпших рецитаторох зоз цалей Сербиї, у каждей з трох возростних катеґорийох – младшей, штреднєй и старшей, у хторих ше рецитаторе змагали за престижну награду Союзу аматерох Сербиї.

Ема наступела другого дня змаганя, зоз текстом Татяни Беук Латяк: Ружа у щезованю, а пририхтал ю єй фахови руководитель Мирослав Малацко.

Оценьовацку комисию смотри предводзел як предсидатель жирия др Радован Кнежевич, а члени комисиї були Биляна Дюрович, Мирослав Трифунович, Милица Шечеров и Милош Крстович.

Орґанизаторе тогорочней смотри були Централни союз аматерох Сербиї и Центер за културу Валєво.