Erasmus+ шанса за Кузмяковцох

Еразмус+ програма Европскей униї прейґ хторей ше финансує сотруднїцтво общого, фахового и високого образованя, як и образованя одроснутих, а тиж и активносци цо ше дотикаю младих и спорта. Мено програми инспироване зоз голандским филозофом и ренесансним гуманистом Еразмом Ротердамским, хтори ше трима за єдного з найвекших интелектуалцох Ренесанси. Институциї и орґанизациї Европскей униї, алє и других державох, а медзи нїма и Сербия, можу участвовац у програмох и партнерствох и на рижни способи витвориц сотруднїцтво. Нови круг Еразмус+ програми почал 2021. и тирва до 2027. року, а за активносци обезбечени коло 26 милиярди евра.

Проєкти ше дзеля на три ключни активносци хтори наволани KA1, KA2 и KA3, як и окремна часц – Жан Моне. До проєктох у рамикох ключней активносци КА1 припадаю проєкти мобилносци у хторих ше здобува нови знаня и схопносци. До проєктох КА2 припадаю проєкти сотруднїцтва институцийох на иновацийох и черанка добрих праксох, док до проєктох КА3 припадаю потримовки реформох образовних политикох и наменєни су институцийом хтори их креїраю и реализую. Жан Моне проєкти наменєни академским програмом.

Школа „Петро Кузмяк” до першого Еразмус проєкту вошла 2019. року як партнер на проєкту „Logifaces: alalogue game for digital minds”, а керестурски професорки нащивели школу Лаудер у Будaпешту у цилю розвиваня методолоґиї применьованя Logiface бависка у настави през розвиванє математичного роздумованя, креативни активносци, бависко и виглєдованє. На тим проєкту участвую партнере зоз Финскей, Мадярскей и Австриї и вон будзе тирвац ище єден рок.

Медзитим, ту Еразмус приповедка за керестурску школу нє станула. Провадзаци поглєдованя у образованю за 21. вик и жадаюци одвитовац на виволаня хтори модерни способ живота и образованя поставя пред просвитних роботнїкох, школа вжала учасц у ище трох Еразмус проєктох. Як добри и одвичательни партнер ше указала на Словацким Еразмус проєкту „Radšej potrební, ako spotrební”, дзе наставнїки преширели свойо компетенциї у обласци еколоґиї. Окреме значни наш найновши Еразмус проєкт Geometrician’s view основани зоз боку французкей орґанизациї „Les Maths en Scène” и шейсц партнерох зоз Горватскей, Греческей, Италиї, Румуниї, Сербиї и Шпаниї, дзе наставнїки свойо иновативни идеї презентую у форми лекцийох и виставох хтори повязую математику и уметносц.

Окрем за наставнїкох, Еразмус проєкти добра нагода за ученє и за наших школярох. Так и попри очежаних условийох путованя пре пандемию, найлєпши школяре туристичного напряму того школского року фахову праксу окончовали у Солуну, дзекуюци праве Еразмус проєкту „RemoT3”. Детальнєйши приказ проєктох ше находзи на сайту школи www.petrokuzmjak.com.

Информациї о апликованю за проєкти мож найсц на сайту Фондациї Темпус хтора ше стара за реализованє Еразмус проєктох у нашей держави.

Апликованє поглєдує досц часу и представянє рижних информацийох, у зависноци од файти проєкта, алє вшелїяк же квалитетни прияви и добри идеї нє останю нєзамерковани. Прияви препатраю фаховци, та и кед приява нє прилапена, обргрунтованя детальни и хасновити за даяки будуци проєкти.

Зоз нашого искуства важне надпомнуц же за реализованє таких проєктох нєобходна ускладзена тимска робота, сцерпезлївосц и витирвалосц, алє и иновативносц и креативни идеї, а то праве квалитети цо велї у колективу школи „Петро Кузмяк” маю. И гоч часто оддвоюю и свой шлєбодни час, Кузмяково наставнїки прейґ Еразмус проєктох лапаю крочай зоз Европу, бо то велька шанса за афирмованє єдней такей малей и єдинственей школи у руралним штредку.

