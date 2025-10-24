Етични кодекс представени медийом болгарскей националней меншини

Новинско-видавательна установа „Руске слово” представела свой Интерни етични медийни кодекс на округлим столє на тему „Явне информованє на болгарским язику”, котри у Димитровґраду орґанизовали Општина Димитровґрад, нєзависни информативни портал на болгарским язику ФАР и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС)

Интерни етични медийни кодекс представел директор НВУ „Руске слово” Борис Варґа, 15. октобра. На округлим столє источашнє представене ширше информованє на язикох националних меншинох у Републики Сербиї, а на сходзе участвовали представнїки локалних медийох, локалней самоуправи, Националного совиту Болгарох, Министерства за информованє и телекомуникациї Републики Сербиї, представнїки дипломатиї Болгарскей и ОЕБС-у.

Шеф Оддзелєня за медиї Мисиї ОЕБС-у у Сербиї Доминик Тиери бешедовал о важносци медийох и информованю на язикох националних меншинох.

Модератор и медийни експерт Недим Сейдинович наглашел же медиї на болгарским язику дзеля судьбу и проблеми меншинских медийох южно од Беоґраду,

дзе нє иснує системне финансованє медийох як у Войводи ни.

НС Болгарох снователь двох медийох

Национални совит болгарскей националней меншини снователь двох медийох, двотижньовнїка „Нове братство” и Новей радио-телевизиї Босилеґрад. Занятих у „Новим братстве” єст пейц и їх рочни буджет коло 7,2 милиони динари, док Нова радио-телевизия Босилеґрад ма шейсц занятих и коло 8,4 милиони динари рочни буджет, цо нєдостаточне за їх функционованє.

Цо ше дотика нєзависних медийох, познати локални нєзависни информативни Интернет портал зоз ТВ продукцию ФАР на болгарским язику ше намага конкуровац на европски конкурси, а своєй меншини помага и сушедна держава Болгарска о чим на сходзе бешедовал Й. Е. Амбасадор Републики Болгарскей у Сербиї Петко Дойков.

Закон о явним информованю и медийох Републики Сербиї зоз 2023. року предвидзує злєпшанє стану меншинских медийох у централней и южней Сербиї, а по словох помоцнїка министра за информованє и текомуникациї Драґана Трапарича, нєодлуга будзе одклонєни нєдостатки и медиї на цалей териториї Републики Сербиї буду єднак третировани.

Мая Миленкович з Оддзелєня за реґулативу, запровадзованє надпатраня и инспекцийного надпатраня Министерства за информованє и текомуникациї гварела же ше почина запровадзовац и инспекцийне надпатранє запровадзованя обовязкох зоз Закону за явне информованє и медиї.

Позитивни приклад Руского слова и НСР

Директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа представел искуство и праксу Интерного етичного медийного кодексу, котри направени з помоцу фаховцох ОЕБС-а и Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), як вельки демократски капацитет котри може витвориц руска заєднїца и Национални совит Руснацох.

– Предсидатель Националного совиту болгарскей националней меншини Стефан Стойков виражел интерес же би ше за медиї котрим су снователь виробело Интерни етични медийни кодекс по моделу НВУ „Руске слово”. Самореґулативни акти тераз обовязка у Закону о явним информованю и медийох, а кодекс НВУ „Руске слово” ше указал же дава резултати уж пейц роки. Упечаток з округлого стола, же представнїки болгарскей националней заєднїци упознати з меншинами у Републики Сербиї и руску заєднїцу, а руски медиї и институциї видза як таки цо за приклад другим – наводзи ше у сообщеню директора НВУ „Руске слово” Бориса Варґу.

Най здогаднєме, Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске слово” подписали самореґулативни акт Интерни етични медийни кодекс концом 2019. року, з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а. Интерни етични медийни кодекс пионирске подняце рускей заєднїци, а модел є и за други меншински медиї у Републики Сербиї котрим снователє национални совити националних меншинох.