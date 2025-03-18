Етно хижа як памятка на прешли часи

Барна перше почал зоз старима предметами прикрашовац пиньвицу, а потим ушорел окремну пиньвицу за вино. Од дакедишнього гамбару перше було задумане направиц лєтну терасу, а вец ту вимуровал и руски пец и роштиль, та направел красни етно простор, приємни за пребуванє и одпочивок.

Кажда хижа або обисце по дачим препознатлїви, та так и обисце Борислава Барни, пензионованого огньогасца зоз Шиду, хторе чува памятки на прешли часи. То мож обачиц такой кед ше войдзе до його двора, дзе шицко складне, красне и, як ше то нєшка гвари, у етно стилу. А прецо надумал праве так пошориц свойо обисце, Барна нам потолковал.

– Збудовал сом хижу на фундаметох старей хижи моєй баби Паулини, мам красни памятки на дзецинство, та сом думал же бим могол зачувац дацо з прешлих часох. То свидоцтво як ше дакеди жило, а краснє є и нєшка. Перше сом почал ушорйовац пиньвицу под хижу. У старей бабовей хижи, як и у других, бул руски пец, та и я вимуровал пец до хторого топим и так греєм хижу, а вше мож дацо и упечиц у нїм. Тиж сом зачувал стари предмети хтори ше дакеди каждодньово хасновало у обисцу, котри сом зоз мою супругу Миряну крашнє понамесцал – приповеда нам Борислав Барна.

Пиньвица за деґустацию и друженє

З оглядом на тото же ма винїцу, а прави и вино и палєнку, Борислав збудовал и пиньвицу, димензийох три раз штири метери. Тиж ю крашнє ушорел у етно стилу и ту, окрем местох за чуванє вина и палєнки, єст простор у хторим мож дакус и попиц. Алє, простор ушорйовал и далєй. 2015. року повалял стару шопу и коло нєй ягоду, та вибудовал, як гвари, лєтну терасу, димензийох седем зоз шейсц метери. Но, то нє бул конєц, и терасу ше и далєй добудовйовало.

– Сцел сом же би то бул заварти простор, та сом сам шицко муровал з цеглу, з гевту красну, дакедишню. Требало направиц и закрице, ту прави фаховец бул оцец од моєй супруги Мири, Ивица Хайрич, хтори скравал закрице и помагал ми, а мал 82 роки. Потим сом ту положел и стари гамбар, хтори сом купел. Шицко ше мушело розобрац, алє сом пред тим пописал по нумерох цо як стало, же бим после то могол ознова врациц так як и було. Предал сом свой камп-прикоч и за тот пенєж купел, можебуц, и 120 роки стари гамбар. Шицко було попораєне од праху, а потим прелаґоване зоз акрилним лаґом – гвари Барна.

Вихасновани и дакедишнї чардак

Кед то поробел, одлучел под закрице покласц и предок того етно-простору, та так настала и першобутно задумана лєтна тераса. Од старого бабового чарадку похасновал слупи и лати, надбудовал, та направел два хижки зоз по єдну посцелю. А зоз бабовей хижи и карсцелї, шиваца машина синґерица, кудзель, рошта, стара судзина, алат, хтори ше дакеди хасновало у обисцу, тиж нашли свойо место у новим етно амбиєнту.

– Окреме сом вязани за кажди предмет зоз бабового обисца, бо то история и свидоцтво часу як ше дакеди жило, цо ше и як хасновало кажди дзень у роботи або за швета. То єдна велька красота, богатство и памятка. Кед приятелє видзели як ушорюєм тоту часц, вони ми тиж койцо поприношели. Я то шицко крашнє ушорел, нашол му место зоз уж постояцима предметами и так збогацел тот мой етно куцик – гвари Борислав Барна.

Ушорена и викендица

У часци шидянского хотара, такволаней Ґибарецкей планини, Барна ма и красну винїцу зоз коло 500 чокотами лози. Пред трома роками ту збудовал и викендицу, а тиж ю крашнє ушорел.

– Збудовал сом и тернац, а тиж сом направел и менши руски пец, бо є потребни и кед чловек у природи, и кед роби, а и кед одпочива. То сом тиж направел, як ше то гвари, „за свою душу”. Ту ше збера фамелия, родзина и приятелє, а знам ту дакеди вигосциц и байкерох, бо сом и сам моторкаш, та вєдно зоз супругу часто путуєме на моторки – гвари Борислав.