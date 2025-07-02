KOПЕНГАҐЕН (ДАНСКА) – Данска од Польскей вчера, 1. юлия, превжала предшедованє зоз Совитом Европскей униї (ЕУ), цо осми раз же ше Данска нашла у тей улоги. Предшедованє будзе тирвац шейсц мешаци, по 31. децембер.

Главни приоритет Данскей будзе змоцньованє безпечносци Европи у швеце ґлобалних виволаньох, уключуюци лєпшу контролу миґрацийох и континуовану потримовку України. Окремни акцент будзе на преширйованю ЕУ, хторе Данска видзи як ґеополитичну нужносц. Прето буду робиц на унапредзованю прегваркох о приступаню України, Молдавиї и державох Заходного Балкану зоз наглашку на заслуги и нукашнї реформи.

Официйна церемония пребераня предшедованя будзе отримана на ютре 3. юлия, у Архусу (Данска), на хторей буду присутни предсидателька Европскей комисиї Урсула фон дер Лаєн и европски комесари.

На концу рока Данска прида предшедованє ЕУ Републики Кипар.