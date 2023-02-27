Еуґен Кочиш (нє)Забути уметнїк

КУЛА – Народна библиотека Кула на 101-рочнїцу од народзеня и 51-рочнїцу шмерци скулптора Еуґена Кочиша, 25. фебруара пририхтала здогадованє на того нєсправедлїво забутого специфичного уметнїка чий опус и дїла, на жаль, остали призабути.

Здогадованє на того нашого скулптора отримало ше у сали Школи основного музичного образованя у Кули. Госцох привитала директорка Народней библиотеки Драґана Дуркович, а о почежкосцох з котрима ше стретала орґанизуюци тоту малу виставу бешедовала Николина Щекич Карабасил.

Пригодни видео о уметнїкови зробели Адориан Куруц и Павле Карабасил, а у програми участвовали наставнїкове и школяре ШОМО Кула: професорка виолини Лїляна Барна Никитович котру на клавиру провадзела Ева Епер, школяр трецей класи клавира Ива Ледєнац и школяр 4. класи басприм тамбури Андрия Дацешен.

Ґлумецку интерпретацию Кочишового животописа виведли ґлумци театра Културного центра Кула Слободан Ноґавица и Страхиня Щекич.

У публики бул и Кочишов школяр, наш визначни уметнїк зоз Коцура, Силвестер Макаї.