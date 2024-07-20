Яки то бул викенд! Остало за нами фуриозне финале Европского фодбалского першенства у Нємецкей, през Петроварадинску твердиню предубонєл 24. Музични фестивал Еґзит, а Доналд Трамп, тераз уж и урядово аминьовани републикански кандидат за предсидателя ЗАД чудесно, буквално за палєц, прежил пробованє атентата… и цалком можлїве, обезпечел себе нови мандат у Билей хижи.

О фодбалу уж скоро шицко поведзене, лєм ище раз треба акцентовац триюмф Ел Системи – концепту и филозофиї стратеґийного и длугорочного розвою шицких елементох и сеґментох националного фодбалу и його култури, хтора шпанскей Червеней фуриї принєсла штварту титулу европских шампионох. Применюю го и други европски традицийни фодбалски велесили, алє и нови актере чий час можебуц лєм приходзи – здогаднїме ше наприклад штреднєевропских репрезентацийох на „алпским” Евру 2008 бавеним у Австриї и Швайцарскей, и яки су нєшка – рост у класи и квалитету очиглядни.

Еґзит, з другого боку, уж роками якошик константа. Окрипени после короничней кризи, и влонї и тераз отримани є у полней моци, зоз солидним лайнапом, стандардну гужву и по нєвироятней горучави. На свой способ, бул цалком коректна увертира до шлїдуюцого, ювилейного 25. Еґзиту за хтори орґанизаторе наявюю нєзабутни спектакл… як и каждираз. Еґзит 2024. означело обачлїво вельке число Русиянох у публики, як ридко конкретне подкрипенє „новей реалносци” у хторей, нїби, жиє Сербия, Европа и швет. Ґенерацийно и музично блїзши старшей Еґзитовей публики, як тей цо ище анї нє була народзена кед фестивал почал и углавном идзе директно и лєм на диджей Арену, вони ту, випатра ту и останю, и убудуце би могли буц окреме интересантна Еґзитова цильна ґрупа. Знаюци кельо єст популарних и квалитетних русийских музичарох у еґзилу, чудує же их нє поволане (вецей) наступиц на фестивалу ‒ гоч ше, нажаль, нєт цо чудовац…

Праве з дошептованя єдней такей гипстерскей ґрупочки хтора и над раном, випатра, нєпреривно онлайн, и пришла перша вистка же штреляне до Трампа, и же є живи. Од теди, нє знац чи єст вецей конспирацийни теориї цо ше случело, чи сатирични и чарногуморни мими и коментари о подїї хтора ше, на щесце, нє закончела траґично. Було познати и славни уха през новшу историю – од Ван Ґоґа и Ґетия Юниора, по Голифилда у клинчу з Тайсоном, алє Трампово дословно у хвильки постало найпознатше.

Тераз озбильно. Свойофайтова „дилема 46/47” достава вше извеснєйши епилоґ. Уж иконїчна фотоґрафия окирвавеного и нахмуреного предсидательного кандидата як ше з сциснуту видлїцу и подзвигнуту песцу спина понад аґентох хтори го храня з целами, вредзи нє як тисяч, алє як милион слова виповедзени у кампанї. Доналда Трампа вироятно приведла на праг Билей хижи, односно на крочай же би у новембру постал 47. предсидатель ЗАД. Кед же Байден (заш лєм) останє демократски кандидат, победзи и достанє други мандат, пре континуитет по номенклатури вон остава 46. предсидатель. Ниа, куриозитет за конєц. Тото цо Трамп пробує, после нєудатного ревибору як 45. предсидатель, врациц ше ознова после штиророчней прерви, потераз ше у америцкей историї случело лєм концом ХIX вику, кед Ґрувер Кливленд служел як 22/24. предсидатель ЗАД.

Чи после „новей”, приходзи и „найновша” реалносц?