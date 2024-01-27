Европска Уния партнер на 91. Медзинародним польопривредним сайме

НОВИ САД – Протокол о сотруднїцтве Новосадского сайма и Делеґациї Европскей Униї у Републики Сербиї, вчера, 26. януара подписали шеф Делеґациї Европскей унїи у Сербиї амбасадор Емануел Жиофре и ґенерални директор Новосадского сайму Никола Ловрич.

На 91. Медзинародним польопривредним сайме, хтори того року будзе отримани од 18. по 23. май, главни партнер будзе Европска уния будзе, сообщене зоз Новосадского сайма.

Амбасадор ЕУ Емануел Жиофре гварел же ше польопривредни пракси швидко розвиваю, и у Европи и на швеце, ґу хаснованю ресурсох и желєних технолоґийох. ЕУ ма цо понукнуц и же на тогорочним Сайме представя велї можлївосци хтори понукаю польопривреднїком и польопривредним ґаздовством у Сербиї, и можлївосци през предприступну помоц у обласци руралного розвою (Pre-accession assistance in Rural Development) ИПАРД програму, додал Жиофре.

Новосадски саям влонї означел 100-рочнїцу, того року му партнер ЕУ, а ЕУ найвекши инвеститор, найзначнєйши тарґовински партнер и донатор Сербиї, гварел медзи иншим директор Новосадского сайма Никола Ловрич.