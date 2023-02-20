Европске першенство за священїкох у футсалу у Темишвару

ТЕМИШВАР (РУМУНИЯ) – 15. европске першенство у футсалу за священїкох отримане у Темишвару у Румуниї од 13. по 17. фебурар, а на нїм участвовали екипи зоз 16 державох.

За репрезентацию Сербиї бавели 10 католїцки священїки зоз Суботицкого и Зренянинского владичества, а у тиму бул и наш грекокатолїцки священїк о. Дарко Рац, парох у Бачинцох. Екипи були подзелєни до штирох ґрупох, наша сербска екипа бавела у Б ґрупи зоз Босну и Герцеґовину, Косовом и Словению.

Европске першенство освоєла екипа священїкох зоз Польскей, друга була Портуґалия, треца Босна и Герцеґовина, штварта Словацка.

Священїки хтори бавели футсал треци дзень 15. Европского першенства нащивели Мариярадну, святилїще Темишварскей бискупиї хторе пошвецене Богородици и ма вельке уметнїцке и духовне богатство.

На службох Божих хтори одслужени у дньох европского першенства штирме владикове участвовали у богослуженьох, цо гутори о тим же тото першенство ма вельке значенє у церковним живоце. Догварене же нарок 2024. року од 5–9. фебруар европске першенство священїкох у фодбалу будзе отримане у Албаниї.