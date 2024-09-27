Европски дзень язикох означени на Филозофским факултету

НОВИ САД – На Филoзoфским фaкултeту Универзитета у Новим Садзе, Eврoпски дзень язикох означени штварток, 26. септембра зоз традицийну манифестацию „Улїца язикох” на хторей могло нащивиц вецей язични штaнди зоз интeрaктивнима змистами. Оддзелєнє за русинистику мало свой штанд од 10 по 14 годзин.

Оддзелєнє за русинистику представяли шеф Оддзелєня доц. др Ана Римар Симунович и доц. др Александер Мудри. Вони порихтали интересантни интерактивни бависка за нащивительох. Гварели и же було интересантне, бо орґанизовано приходзели и дзеци предшколского возросту, школски дзеци од першей по штварту, алє и старши од пиятей по осму класу. Даєдним дзецом толковали хто Руснаци, даєдни научели даскельо слова вигвариц по руски, а було и тих цо ше крашнє по руски озвали.

Манифестацию Eврoпски дзень язикох орґанизує Центер за язики з потримовку партнерских институцийох.