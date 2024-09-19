НОВИ САД – Европски тидзень мобилносци того року будзе орґанизовани на пияток 20. септембра на площи за Тарґовинским центром „Променада”.

Порихтани рижни рекреативни и едукативни змисти, а случованє означи и воженє на бициґлох „Критична маса” по Новим Садзе, на 17 годзин. У воженю на бициґлох наявене же будзе участвовац заменїца амбасадора Европскей униї Пламена Галачева, а присутни будзе городоначальнїк Нового Саду Милан Дюрич. На концу на 18:30 будзе трибина „Бициґлисти ше питаю городу”

Орґанизаторе манифестациї Новосадска бициґлистична инициятива, Делеґация ЕУ у Сербиї, Еввропска хижа Нови Сад и Город Нови Сад, а у сотруднїцтве зоз Институтом за безпечносц у транспорту, Олимпийским комитетом Сербиї, Аґенцию за безпечносц транспорту, Явне городске транспортне подприємство „Нови Сад”, Декатлон Сербия, Зоз затичку по ошмих и Тур де Фтушка.

Европски тидзень мобилносци ше означує и у Вербаше. Пондзелок, була перша акция на Площи Николи Пашича зоз фокусом на заєднїцки явни простор, кед предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, заменїк предсидателя Йован Ковачевич зоз активистами Червеного крижа и занятима у Доме здравя „Велько Влахович”, бешедовали зоз гражданами о їх звикнуцох, кельо су рухоми и активни. Нєшка, 19. септембра у Вербаше ше предлужи зоз тоту кампаню и будзе означени дзень без моторизованих превозкох.

Европски тидзень мобилносци ше того року отримує под слоґаном „Рушайме ше квалитетнєйше”, а одноши ше на лєпше и ефикаснейше хаснованє явних просторох у городох. Кампаню ше почало ище 2002. року.