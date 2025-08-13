Нєпозната судьба фестивалу

Петроварадинска твердиня одгуковала од музики и енерґиї. Еґзит того року преславел 25 роки од снованя и доказал же є вельо вецей од музичного фестивалу

Нови Сад ознова бул епицентер добрей енерґиї, музики и окремней атмосфери. Ювиларни 25. Eґзит, єден з найпознатших фестивалох у тей часци Европи, почал 10. и тирвал по 13. юлий, а за тот час Петроварадинска твердиня вигосцела вецей тисячи особи зоз вецей як сто державох. У ритме електронскей, рок, гип-поп и драм и бас (drum’n’bass) музики, Еґзит фестивал преславел штварцину вика.

Атмосфера хтору ше нє забува

Еґзит почал як студентски рух за мир и шлєбоду, у чаше вельких дружтвених пременкох. Двацец пейц роки познєйше нє забул на свойо коренї. Тогорочне виданє ношело ясне порученє же Еґзит нє лєм место за добру забаву – вон символ одпору, надїї и заєднїцких идейох.

Фестивал през музични програми, алє и през числени провадзаци змисти, указал на значносц шлєбодного виражованя, дружтвеней одвичательносци и повязованя людзох зоз розличитих часцох швета.

На вецей як штерацец фестивалских зонох и бинох наступели виводзаче зоз цалого швета, а медзи численима мож видвоїц велї познати мена як цо то – Тиесто (Tiësto), Ерик Придс (Eric Prydz), Амели Ленс (Amelie Lens), Борис Брейха (Boris Brejcha), Нина Кравиц (Nina Kraviz), Мау П (Mau P), Сара Ландри (Sara Landry), Продиджи (The Prodigy), Секс пистолс и Френк Картер (Sex Pistols ft. Frank Carter), Бумтаун Рeтс (The Boomtown Rats), Ґлорихамер (Gloryhammer), Лорен (Loreen), Хертс (Hurts), Ди-Джей Снейк (DJ Snake) и велї други. Денс арена, котра позната по своїм специфичним дожицу виходзеня слунка, и того року була єдно з облюбенших местох медзи нащивителями.

На фестивалу ше представели и велї домашнї виводзаче, а дзепоєдни бини були пошвецени алтернативней музики, урбаному звуку и младим, нєзависним уметнїком.

Гоч нє лєгко описац атмосферу хтора панує на Еґзиту, шицки тоти хтори голєм раз крочели на Петроварадинску твердиню знаю же вон вецей од музики. То попатрунок прейґ мура, пламенї на бини, там мож видзиц на тисячи людзох хтори гласно шпиваю, и шветлосни инсталациї хтори ноц претваряю до приповедки. Нащивителє зоз цалого швета пребували у кампу коло Дунаю, шпацирали ше по улїчкох Нового Саду, а велї свой одпочивок предлужели у Сербиї и после фестивала.

Рекорди, алє и емоциї

Тогорочни мото фестивалу „Стан Еґзиту” (State of EXIT ) нє настал случайно, алє так орґанизаторе сцели здогаднуц на його початки, алє и указац на терашнї стан духа, на значносц заєднїцтва и одпорносц младих людзох.

Еґзит и того року звалєл рекорди. Коло двасто тисячи людзе прешли през капури твердинї, а лєм пияток зазначене рекордне число нащивительох у єдним дню. Медзитим, тото цо найзначнєйше, як гваря орґанизаторе, то нє числа, алє емоциї.

Тоти хтори були на фестивалу обявели вельо того на дружтвених мрежох – фотоґрафиї зоз главней бини, знїмки виходзеня слунка на Денс арени, як и кратки видео записи зоз маси хтора вєдно шпивала, танцовала и уживала у музики. Було и тих хтори подзелєли свойо задовольство же су часц ювилея, а други наглашовали же им Еґзит вельо вецей од музичного фестивалу, же то емоция, заєднїцтво и хвилька хтору ше памета. Визуалне дожице фестивала, ошмихи, застави розличних державох и цифровани наруквици доминовали на Инстаґраму, ТикТоку и Фейсбуку, а „сториї” и обяви преношели „дух” Петроварадинскей твердинї ширцом по швеце.

Того року звалєни ище єден рекорд. На фестивалу позберане коло пейдзешат тисячи фалати празней амбалажи у рамикох кампанї „Будз супергвизда рециклажи” (Be the Recycling Superstar), хтора запровадзена през платформу Желєни Еґзит. Найвекше доприношенє тому дали мобилни тими зоз Smart Flex Return систему и TOMRA рециклажни автомати.

Найвецей позберане конзерви, потим ПЕТ фляши и пластични погари. За тоту кампаню значне нє лєм кельо амбалажи позберане, алє и анґажованосц нащивительох. Велї сами приходзели ґу мобилним тимом придац амбалажу, а други ю зберали у преходзе.

Еґзит фестивал и Еґзит фондация тоту кампаню реализовали пияти рок зашором, вєдно зоз потримовку числених партнерох. Позберани одпад дати на рециклованє прейґ оператера Екостар Парк.

Окрем того, отримани и други активносци зоз еколоґийнима порученями – подзелєни вецейразови Еґзит погари, була еко модна ревия „Вастерланд” (WASTELAND), як и уметнїцка интервенция под назву „Колективна визуaлна нарация на Еґзит фестивалу”. Нащивительом кампу и того року подзелєни дзешец тисячи єдинки zero waste козметики у биорозкладаюцей амбалажи.

Еґзит и того року доказал же добра забава и дружтвена одвичательносц можу исц вєдно. Заш лєм, и попри ювиларного виданя и моцного порученя, остава питанє: ,,Цо будзе у будучносци и чи ше Еґзит ознова учує зоз Петроварадинскей твердинї шлїдуюцого лєта?” Нарок фестивал будзе у Єгипту, як наявели орґанизаторе Еґзиту, а домашня и шветова публика ше, заш лєм наздава, же вон будзе там дзе и настал, у Новим Садзе.