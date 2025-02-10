ВЕРБАС – У Центре за физичну културу отримане фахове преподаванє о безпечносци у транспорту. Преподаванє орґанизоване у рамикох проєкта котри реализує Kоцурске здруженє младих зоз партнером на проєкту Општину Вербас. Преподаванє наменєне школяром штреднєй транспортней школи, а циль бул едукация младих о безпечносци у транспорту.

Пре нєщесца котри ше случую, пришли зме на идею написац тот проєкт котри ше реализує уж други рок. Покраїнски серетарият за транспорт, енерґетику и безпечносц нас потримал и того и прешлого року, та ше наздаваме и будуцому сотруднїцтву, визначел предсидатель Коцурского здруженя младих Стеван Самочета.

Милан Ґлушац, предсидатель Општини Вербас, наглашел добре сотруднїцтво явного и цивилного сектору и гварел же намира таких преподаваньох презентованє позитивних прикладох кед слово о транспорту и безпечносци шицких учашнїкох. Вон представел и успишни проєкт под назву „Полиция у локалней заєднїци” котри запровадзени у Општини Вербас.

Акцент бул на безпечним преходзеню прейґ гайзибанскей драги, о котрим бешедовали члени Совиту за безпечносц транспорту, а школяре чули хасновити совити котри буду од велькей помоци, як терашнїм, так и будуцим вожачом.