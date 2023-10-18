Фахови сход отримани у коцурскей Основней школи

КОЦУР – У орґанизациї Педаґоґийного заводу Войводини и Филозофского факултету, Одсеку за русинистику, Нови Сад вчера, вовторок, 17. октобра, у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре отримани фахови сход на тему „Хаснованє ИКТ алатох у основних школох у Войводини”.

Присутних просвитних роботнїкох привитали заменїк директора Педаґоґийного заводу Войводини Слободан Бордьошки, спред Филозофского факултету проф. др Михайло Фейса, як и директорка коцурскей Основней школи Сенка Мученски. На фаховим сходу присутни бул и директор вербаскей Предшколскей установи „Бошко Буха” Небойша Дешич.

У уводним преподаваню о хаснованю ИКТ алатох у основних школох у Войводини и резултатох виглєдованя бешедовала др Силвиа Илич зоз Педаґоґийного заводу Войводини, а примену ИКТ-а у предшколских установох розтолковала Дьордєта Уца.

Шлїдзели приклади добрей пракси котри перше представели представнїки коцурскей Основней школи – наставнїца сербского язика и литератури Ясминка Олич Илчешин зоз презентацию на тему „Ауґментативна и виртуална реалносц у инклузивним образованю”, а потим бешедовали наставнїца анґлийского язика Здравка Майкич и психолоґ Лазар Кисин на тему „У крочаю з часом – Хаснованє АИ и Тик Ток-у у настави”.

Мастер воспитач зоз вербаскей Предшколскей установи Сладяна Татарски и Желька Докнич представели „Хаснованє Бибот пчолкох у воспитно-образовней роботи”, а проф. др Михайло Фейса спред Одсеку за русинистику отримал преподаванє на тему „Ґу компютерскому прекладаню на релацийох анґлийски-руски, руски-анґлийски, сербски-руски, руски-сербски”.

По законченю викладаньох шлїдзела дискусия, у котрей присутни прекоментаровали заключки и почерали искуства. Як ше шицки зложели, фахови сход бул окреме добри и хасновити.