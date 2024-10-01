Фахово руководителє за рецитаторох на семинару

НОВИ САД – Аж 11 фахово сотруднїки зоз Дюрдьова, Нового Саду, Коцура и Руского Керестура участвовали на Семинару за сценске образованє и воспитанє драмскей култури и култури бешеди, котри отримани од 26. по 27. септембер, на Академиї уметносцох у Новим Садзе.

Интензивни и практично орґанизовани семинар хтори отримали фахово преподавателє, углавним то були порядни професоре и фахово сотруднїки зоз Департману драмских уметносцох. Вони учашнїком, окрем теорийного знаня указали и дали велї практични совити котри годни похасновац у дальшей роботи зоз рецитаторами по руски.

Семинар релизовал Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини Нови Сад, а одобрени є од Заводу за унапредзованє образованя и воспитаня, а резултати посцигнути на змаганьох буду ше бодовац.