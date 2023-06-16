Вецей як двацец роки Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка” нє меня основни концепт програми, пополадню ше дочекує госцох, шлїдза роботнї у хторих шицки участвую, а вец музично-сценска програма. Зменюю ше лєм ґенерациї дзецох хтори ше вешеля, хтори лєдво чекаю конєц школского рока, бо вец и „Веселинка” у Руским културним центре у Новим Садзе.

Кед ше почнє рихтац „Веселинку” у Матки шицко гучи од дзецинского шмиху, шпиванки и писньочкох, шицки возбудзено вежбаю и нєсцерпезлїво чекаю тото пополаднє и вечар кед виду на бину указац тото цо научели.

На тогорочним Фестивалу наступели трицец пецеро новосадски дзеци. Даєдним лєм пейц роки, а даєдни уж при концу основней школи и кажде дацо зна и сце лєбо одшпивац, одрецитовац, одграц, лєбо лєм змоцнює гласи у хору, кажде ма фалаток щесца и пихи, праве тельо кельо треба же бу станул пред микрофон, попатрел до публики и зоз щирим ошмихом указал цо зна.

И того року було госцох з других местох, алє и з Нового Саду. Пришли госци зоз Шиду, Нового Орахова, Коцура, Дюрдьова. А на поволанку ше дзечнє одволали и фолклорни состави хтори пестую словацки и сербски народни танци, як и зоз школи сучасного танцу.

Хвиля того року погубела длугорочну праксу сцени на отвореним на дворе. Мушело ше цалу програму премесциц до сали. Док ше понамесцало шветла, розглас и микрофони, скоро же лєдво було места за учашнїкох. Алє анї цесни простор нє завадзал же би ше програму виведло и одпатрело до конца. Тоти цо шедли до перших шорох дисциплиновано чекали конєц, а други дакус патрели, дакус ше прешeйтали по дворе дзе велїм забава була и лєпша, бо ше упознавали медзи собу и дружели.

Указало ше и того року же мало єст таки дзецински фестивали до рока, бо дзеци любя учиц, алє любя и указац цо научели. Здобува ше упечаток же нєт вельо нагоди дзе би дзеци могли участвовац, а „Веселинка” нащежар отворела капуру шицким.