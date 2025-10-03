Пре фалшиви дояви о бомбох у велїх школох нє було настави

НОВИ САД – У велїх местох у Сербиї вчера на меил адреси до основних и стреднїх школох сцигли дояви о бомбох.

Министерство просвити сообщело же як сцигли дояви о бомбох у 807 основних и стреднїх школох у Сербиї екипи МУП препатрели часц школох и утвердзели же дояви були фалшиви, и же ше школярох потим врацало до школох.

Покраїнска влада сообшела же з нагоди явяньох о поставених бомбох хтори сцигли на имейл адреси дзепоєдних основних и стреднїх школох у Войводини и ширцом Сербиї, шицки компетентни институциї такой реаґовали и подняли мири у складзе зоз протоколами безпечносци.

У сообщеню пише и же покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци у нєпреривним контакту зоз компетентнима орґанами. Приоритет безпечносц школярох, наставнїкох и занятих.

Кажде пробованє загрожованя безпечносци дзецох, уношеня панїки и нарушованя образовно-воспитного процесу заслужує найоштрейше осудзованє. Глїбоко бриґує спознанє о тим же исную поєдинци хтори на таки способ нарушую роботу наших образовних установох, наведзене у сообщеню Покраїнскей влади.