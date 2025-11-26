ФАМУС отвори Кристина Афич, a наступи и Саша Васич

СИВЕЦ – На тогорочним 41. Фестивалу акустичней музики, ФАМУС, хтори ше отрима на соботу, 29. новембра у Сивцу, на 19 годзин, наступи шпивач Саша Васич, а Фестивал отвори прешлорочна побиднїца Кристина Афич, зоз Руского Керестура. Окрем же отвори Фестивал, Кристина и наступи зоз авторску шпиванку, з хтору влонї на нїм победзела.

После отвераня будзе змагательна часц, у хторей ше публики представя числени музичаре, кантавторе. Под час гласаня фахового жирия, публики ше представи и єден зоз найлєпших вокалох забавней музики и автор даєдних з найкрасших баладох, шпивач Саша Васич.

Увод до ФАМУС-у будзе пията Вистава ручно виробених ґитарох хтора будзе отворена на пияток 28. новембра, на 19 годзин, а участвовац буду викладаче зоз Нового Саду, Руменки, Сивцу, Старей Пазови и Осєку.

Ґенерални покровителє Фестивалу – Општина Кула и Покраїнски секретарият за културу, информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.

Уход на обидва вечари ше нє наплацує.