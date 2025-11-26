КултураРутенпресТексти

ФАМУС отвори Кристина Афич, a наступи и Саша Васич

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 32 Опатрене

СИВЕЦ – На тогорочним 41. Фестивалу акустичней музики, ФАМУС, хтори ше отрима на соботу, 29. новембра у Сивцу, на 19 годзин, наступи шпивач Саша Васич, а Фестивал отвори прешлорочна побиднїца Кристина Афич, зоз Руского Керестура. Окрем же отвори Фестивал, Кристина и наступи зоз авторску шпиванку, з хтору влонї на нїм победзела.

После отвераня будзе змагательна часц, у хторей ше публики представя числени музичаре, кантавторе. Под час гласаня фахового жирия, публики ше представи и єден зоз найлєпших вокалох забавней музики и автор даєдних з найкрасших баладох, шпивач Саша Васич.

Увод до ФАМУС-у будзе пията Вистава ручно виробених ґитарох хтора будзе отворена на пияток 28. новембра, на 19 годзин, а участвовац буду викладаче зоз Нового Саду, Руменки, Сивцу, Старей Пазови и Осєку.

Ґенерални покровителє Фестивалу – Општина Кула и Покраїнски секретарият за културу, информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.

Уход на обидва вечари ше нє наплацує.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово”...

На соботу „Дньовкаˮ

Промоция двох нових кнїжкох за дзеци

Културна творчосц националних меншинох Републики Горватскей 2025.

На Мемориялу „Владимир Тимко” отримана манифестация „З оком...