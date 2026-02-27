ИнформованєРутенпресТексти

Фебруарски МАК – любов, активизем и путованя

автор A. Бучко
автор A. Бучко 18 Опатрене

НОВИ САД – У фебруарским числу часопису МАК фокус намесцени на Дзень любови, хтори цали мешац офарби у ниянсох любови.

Так, на початку направени колаж зоз фотоґрафийох Валентини Салаґ на тему любови хтори попреплєтани зоз илустративнима стихами з даскелїх кнїжкох МАКoff едициї, а Сара Планчак направела визуал у хторим, як и у фундаментох китайскей филозофиї Їн и Янґ илуструє цо то любов, а цо вона нє.

За 2025. рок подцагнута смужка кед слово о Роботним целу за младеж и потолковане його значенє и функционованє, а нєзаобиходне було пренєсц и информацию о задзекованьох хтори ше и у тим Целу случели през лєто 2025. року, алє и достац учетаки о роботи и особох хтори ище вше члени.

Медзи другима текстами, мож пречитац и „Политика ма припадац гражданом – матурантка о борби и одвичательносци“ – интервю зоз Емину Бики, матурантку и активистку руху Млади Руски Керестур.

Преношиме и путованя новосадских штредньошколцох и їх упечатки, як и интервю зоз Джозефом ДиПалмом хторому хвильково живот на релаициї Далас, Берлин и Руски Керестур.

Стаємни рубрики представяю змист Емисиї за Младих на Радио-телевизиї Нови Сад, як и єден мали рух под час Другей шветовей войни хтори освидомовйовал людзох о тим цо ше случує.

У Рубурики Медийна писменосц преходзиме уровнї Ґруминґу и едукуєме о нїм, а у рубрики Вецка нїч окрем же мож пречитац приказ филму Звишни звит (Minority Report) бешедує ше и о тим чи ми маме нашо шлєбодни жаданя, чи зме єдноставно раби єдного ритма до хторого зме змесцени истей хвильки кед зме ше народзели?

Марина Тодич вополнєла МАКов лексикон.

