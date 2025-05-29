Конкурс за вибор фото-роботи на тему „Краса мултикултуралносци”

НОВИ САД – Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву, Нови Сад (ФЕСАП), у сотруднїцтве зоз Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци (Секретарият), у рамикох подпроєкту „Мултикултурализем на клик”, у 2025. року, односно проєкту „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини”, розписує Конкурс за подношенє авторских материялох на тему промовованя мултикултурализма и унапредзованя медзинационалней толеранциї и очуваня културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини, под назву „Краса мултикултуралносци”.

Право участвовац маю школяре нїзших класох (од 1. по 4. класу) основних школох зоз териториї АП Войводини.

На конкурс ше подноши материял у форми фото-роботи (фотоґрафия).

У рамикох наведзеней теми, авторски материял (фотоґрафия) ма виражиц автентичне особне видзенє етнїчней рижнородносци або културни специфичносци етнїчних заєднїцох зоз АП Войводини.

Роботу вирабя єден автор (роботи ґрупи авторох ше нє будзе розпатрац). Єден автор може поднєсц єдну роботу на наведзени конкурс.

Ґу роботи нєобходне доручиц документацию: формулар прияви; вияву родителя/старателя автора о авторских правох на дїло; потвердзенє школи о статусу рядового школяра.

Роботи и провадзацу документацию ше подноши у електронскей форми, прейґ апликациї на интернет-боку Секретарияту, на адресу: http://185.166.125.137/konkursi-2025-3/

Провадзацу докуметацию ше доручує и у ориґиналу, по пошти, на адресу: Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву:

ФЕСАП, Поштански фах 112, 21101 Нови Сад

Формулари провадзацей документациї за участвованє на конкурсу мож найсц на интернет-боку ФЕСАП-у, або на интернет-боку Секретарияту.

Термин за подношенє роботох то 6. юний 2025. року.