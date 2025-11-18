ФЕСАП розписал нови конкурс за школярох нїзших класох

НОВИ САД – Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву Нови Сад (ФЕСАП), у сотруднїцтве з Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, у рамикох подпроєкту „Мултикултурализем на клик” у 2025. року, односно проєкту „Афирмация мултикултурализму и толеранциї у Войводини”, розписал нови конкурс за подношенє авторских материялох на тему промоциї мултикултурализму и унапредзованю медзинационалней толеранциї и очуваню културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини, под назву „Винчованка за Дзень людских правох (10. децембер)”.

На конкурсу право участвовац маю школяре нїзших класох (од 1. по 4. класу) основних школох зоз териториї АП Войводини, а на конкурс ше подноши материял у форми подобовей роботи.

У рамикох наведзеней теми, авторски материяли треба же би висловели автентични особни попатрунок етнїчней розличносци, або културних специфичносцох етнїчних заєднїцох зоз АП Войводини. Материял вирабя єден автор, док ше материяли ґрупи авторох нє будзе розпатрац.

Термин за подношенє роботох то 8. децембер 2025. року.

Вецей информациї о Конкурсу мож пренайсц на тим линку.