До нєдзелї тирва Фестивал француского филму

НОВИ САД – Фестивал француского филма почал вчера, 3. юлия, у Новим Садзе и будзе тирвац по нєдзелю, 6. юлия.

През штири фестивалски днї, публика годна уживац у сучасней францускей кинематоґрафиї, и то на трох локацийох – на площи Културней станїци Свилара, як и у просторийох Културних станїцох Едьшеґ и Барка.

Проєкциї у Свилари починаю на 20:30 годзин, а у Едьшеґу и Барки филми ше будзе приказовац у двох терминох, на 18 и на 20 годзин.

Уход на шицки проєкциї безплатни, а филми титловани на сербски язик.

Репертоар биоскопа мож опатриц на тим линку.