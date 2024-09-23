НОВИ САД – У Лиманским парку, през викенд за нами, 21. и 22. септембра отримани Осми фестивал ґастрономиї „Смаки Войводини”.

И того року свойо продукти виложели и представели ше продукователє домашнїх єдлох, напою зоз Войводини, як и ресторани хтори чуваю и пестую традицийну войводянску кухню.

Окрем мисиї пестованя и промоциї войводянских продуктох и ресторанох хтори понукали єдла по традицийних рецептох, на осмим виданю того фестивала могло ше купиц и коштовац ґулаш зоз рижних файтох меса, печени колбаси, алє и резанки з маком, ланґош, ґомбовци зоз шлївками и ище велї рижни лакотки, як и сухомесово продукти.

За музичну програму у Лиманским парку задлужени бул Александар Дуїн. Отримани и Дзецински шорик ма тему: ,,Жовкасте, жовкастейше, жовте, найжовтейше”, а дзеци мальовали слунечнїк, мишели хлєба, алє и прескаковали порвазчок, и обеговали ше у мехох.