Фестивал кнїжкох и вистава у Русинским музею у Словацкей

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Словацки народни музей (СНМ) – Музей русинскей култури у Прешове у марцу орґанизує два подїї – Фестивал кнїжкох и Виставу акварелох Светлани Стеранковей, преноши Радио Лем.ФМ.

Шлїдуюцого тижня, 6. марца, на 16 годзин у мезею почнє Русински фестивал кнїжкох, кед годно одслухац и преподаванє Валерия Падяка, а 13. марца, на 16 годзин отвори ше виставу хтора наволана Акварели нєпрофесийней уметнїци Светлани Стеранковей.

Фестивал кнїжкох орґанизує СНМ – Музей русинскей култури и на нїм ше промовує нови виданя на русинским язику. На преподаваню наволаним Русински велїканє у oчох доц. мр. Валерия Падяка, слова будзе о трох ювилейох, а то: 190 роки од народзеня Анатолия Кралицкого, 160 роки од шмерци Александра Духновича и 50 роки од шмерци Олени Мандич Шинали.

Виставу акварелох Светлани Стеранковей у музею годно нащивиц до 14. априла, а кустоска єй Ана Симкова. Як пише Радио Лем.ФМ Стеранкова ше у своєй роботи „програмски занїма зоз технїками акварела, цо ше нєшка доживює як марґиналносц, цо и єдноставни способ уметнїцкого виразу” пише у провадзацим материялу вистави.