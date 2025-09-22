ЗдравствоРутенпресТексти

Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” будзе у децембре

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 12 Опатрене

НОВИ САД – Матка–Дружтво Руснацох Нового Саду–Войводини поволує заинтересованих же би участвовали на Руским фестивалу малих сценских формох Дюра Папгаргаї, котри ше того року отрима по 23. раз, од 5. по 7. децембер, у Новим Саду.

Фестивал тирва 3 днї и отримує ше го першого викенду у децембру. Предвидзене же би участвовали максимално 6 представи, котри би мали тирвац минимално 25, а максимално 45-50 минути.

Шицки представи ше виводза на руским язику окрем госцуюцих, котри ше виводза на своїх ориґиналних язикох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Порушана инициятива за сотруднїцтво

На дюрдьовским Кирбаю и кнїжки „Руского слова”

ОЗОН МЕДИА: Паулина Рац преславела 104. родзени дзень

ХТВ: Осиф Костелник – Поета родного краю

„Дньовкаˮ розписала фото-конкурс, отворена и приява за участвованє