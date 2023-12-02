Фестивал малих сценских формох отворени зоз виставу малюнкох Мариї Йозанов

НОВИ САД – У Ґимназиї „Лаза Костич” (Лази Лазаревича 1) у Новим Садзе пияток, 1. децембра почал 21. Фестивалє малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”. Фестивал тирва два днї 1. и 2. децембра.

Першого вечара, пияток 1. децембра, отворена вистава малюнкох Мариї Йозанов. Потим виведзена представа Дюри Папгаргая „Вистата конїцаˮ у продукциї РКУД „Гавриїл Костельникˮ, у режиї Янка Лендєра, ґлумели Амалия Ковач и Янко Лендєр, сценоґрафию порихтали Нада Лендєр и Ярослав Ковач, суфлер и костими Нада Лендєр, музика и ефекти Мирослав Стричко.

Нєшка, 2. децембра, на 19 годзин будзе виведзена представа „Конєц”, бантер комедия по мотивох зоз интервюох, писмох, писньох и приповедкох Чарлса Буковского у продукциї Драмского студия „Звонимир Павлович” Руского културного центру, Нови Сад. Автор и режия Славко Винаї, глумя Борислав Сакач, Ася Папуґа, Владимир Манько, Желько Сопка и Йован Бєлица. Наратор Славко Винаї, суфлерка Ивана Чордаш, музика и звучни ефекти Мирослав Пап, дизайн шветла Ириней Гудак, сценоґрафия Єлена Симонович и Славко Винаї, а продуцент и орґанизатор представи Владимир Сивч.

Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” орґанизує Матка – Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини зоз финансийну потримовку Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Покраїнскoго секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Городу Нови Сад Городска управа за културу Нови Сад и Националного совиту рускей националней меншини у Републики Сербиї.