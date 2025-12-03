КултураРутенпресТексти

Фестивал малих сценских формох почнє на пияток

автор В. Вуячич
НОВИ САД – Традицийни 23. Руски фестивал малих сценских формох – Дюра Папгаргаї, ше отрима 5. и 6. децембра у просторийох Словацкого културного центру Павел Йозеф Шафарик.

У рамикох Фестивалу будзе орґанизована вистава малюнкох зоз XX Подобовей колониї Стретнуце у БоднароваҐосподїнци 2024, и промоция кнїжки Масонка 2, хтора видата як зборнїк драмских текстох зоз остатнїх 10 рокох Фестивалу. Обидва вечари после представох будзе орґанизовани округли стол зоз тему Театер – сучасни спокуси.

На Фестивалу буду виведзени два госцуюци представи.

На пияток, 5. децембра КУД Яким Гарди Петровци, Република Горватска госцую зоз представу Мам я мужу и милого.

На соботу, 6. децембра представу Ковалє, порихтал драмски ансамбл Словацкого театру Владимир Гурбан Владимиров зоз Старей Пазови.

