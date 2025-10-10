Фестивал менталного здравя будзе у Новим Садзе

НОВИ САД – Фестивал менталного здравя, хтори ше того року отрима дзешети раз, почнє 10. октобра и будзе тирвац до 20. октобра.

У сотруднїцстве Института за явне здравє Войводини зоз численима установами и орґанизациями хтори ше занїмаю зоз унапредзованьом и защиту менталного здравя, Фестивал приноши богати и рижнородни програми наменєни шицким ґенерацийом.

Отримани буду числени безплатни змисти за нащивительох, як цо то психолоґийни роботнї, преподаваня, креативни активносци, вистави и явни дискусиї.

Фестивал ше отрима на вецей локацийох у Новим Садзе и околїску. Вецей информациї о фестивалу мож опатриц на тим линку.