Фестивал на фестивалу

Прешли ище єдни „Мелодиї Руского двору”, шеснасти по шоре, фестивал у Шидзе ше помали приблїжує полнолїтству. Ознова одгуковала музика и шпиванка, а публика вибрала найлєпших того року – Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо” Дома култури Руски Керестур, а музика оркестра и интерпретация вокалного солисти Мирослава Малацку ше публики тиж найбаржей пачели.

Як було нависцене, по нових правилох, оркестер домашнїх и орґанизатора Фестивалу КПД „Дюра Киш” першираз нє бул у змагательней конкуренциї, пре обєктивносц, алє Шидянє перши наступели зоз двома вокално-инструменталнима и єдну инструменталну композицию. Нови шпиваче були солистка Тамара Ґрозданич, хтора уж ма искуства на фестивалох и Ириней Папуґа, член Старшей шпивацкей ґрупи. Новосц и тото же орґанизаторе додзелєли награди за стаємносц участвованя на потерашнїх фестивалох, а достали ю праве Керестурци и КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова. Красни ґест бул же им награди придали найстарши члени Дружтва – малженска пара Венямин и Ганча Бульчик.

И тогорочни Фестивал мал провадзаци програми и то страндардно, як и роками пред тим, етно-штанди здруженя женох и уметнїцки вистави. Того року на уметнїцкей вистави понукнуте дацо нове, а то миниятури Валентини Бубякиновей Николаєвней зоз Беркасова, а маляр-аматер Янко Шустер зоз Шиду виложел свойо малюнки. Вшелїяк у паметаню як провадзаци змисти останє и презентация Фестивалу „Ружова заградка”. То бул добри поцаг – „Ружова заградка” приблїженa насампредз ґу новим творительом, писательом текстох и композитором, и Фестивал пошол „медзи людзох”.

Свойо искуствo винєсли особи хтори ше од самого початку Фестивалу зявююю як писателє текстох, музики и як интерпретаторе. Тат’яна Колєсар Ґвоїч, музична редакторка и Мирослава Даждиу, интерпретаторка и текстописателька, винєсли свойо искуства, алє и хасновити поради як треба поробиц композицию и поволали нових авторох же би ше одшмелєли и послали шпиванки на нови конкурс хтори будзе на єшень. Свойо искуства винєсли и наша позната интерпретаторка Саня Дивлякович и млади Михаил Рамач хтори як кантавтор дебитовал на тогорочней „Ружовей заградки”.

Нове на Фестивалу були и водителє. Як ше гвари – на младих швет остава. У улоги водительох були Йована Петрович и Лука Цирба, школяре основней школи, та и дзепоєдни гришки хтори им ше случели були симпатични, алє з оглядом на тото же були першираз у такей улоги, добре ше знашли. На концу треба повесц же Фестивал „Мелодиї Руского двору” потримала и красна хвиля, хтора влонї орґанизатором задавала бриґи – пред початком змагательней часци Фестивалу падал диждж. Того року нє було таки проблеми, та публика уживала у красней музики и шпиванки, а познєйше и у друженю.