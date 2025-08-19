Фестивал „Най ше нє забудзе” будзе на соботу

ДЮРДЬОВ – На 22. Фестивалу жридлового шпиваня Най ше нє забудзе, котрибудзе отримани на соботу 23. авґуста, буду участвовац шпивацки ґрупи зоз осем наших културно-уметнїцких дружтвох з Войводини.

У Фестивалскей часци, котра почнє на 20 годзин у дворе Основней школи „Йован Йованович Змай” буду участвовац: Руски културни центер з Нового Саду, КПД Карпати з Вербасу, КУД Др Гавриїл Костельник зоз Кули, КУД Жатва зоз Коцура, Дом култури Руски Керестур, Дружтво Руснацох зоз Суботици, КПД Дюра Киш зоз Шиду, КПД Драґутин Колєсар з Бачинцох и КУД Тарас Шевченко зоз Дюрдьова.

И того року за кажде дружтво порихтани и дарунок за наступ на Фестивалу.

У Рускей школи на 18 годзин будзе отворена вистава на котрей буду виложени и нови експонати.