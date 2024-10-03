Фестивал народного облєчива и прикраскох

ФУТОҐ/НОВИ САД – Установа за културу и образованє Културни центар „Младосц” Футоґ орґанизує XVII Фестивал „Бисерна ґрана” од 3. по 6. октобер у Футоґу и Новим Садзе.

На Фестивал приду културно-уметнїцки дружтва, колекционере и уметнїки зоз Сербиї и иножемства, цо будзе и нагода за здобуванє нових искуствох и представянє културного нашлїдства.

Пияток, 4. октобра, на 11 годзин у Историйним архиве Города Нового Саду будзе Конференция „Нїтки прешлосци – нїтки будучносци”, на тему очуваня културного нашлїдства и сучасних спокусох у роботи културно-уметнїцких дружтвох зоз акцентом на народне облєчиво.

На 15:30 годзин отвори ше виставу колекционера Мариуса Матеиа зоз Румуниї. Вон представи прикладнїки народного облєчива зоз власней колекциї. У предлуженю Кристиян Ристич представи кнїжку „Одевање у београдском Подунављу”, док Далибор Тодорович будзе бешедовац о Етноґрафским нашлїдству Рашки.

На соботу, 5. октобра на 16:30 будзе „Meet Up” (Стретнуце) на Площи шлєбоди у Новим Садзе, хторе ше на 19 годзин предлужи у Сербским народним театре зоз ревию Бисерна грана „Нїтки прешлосци, тканє будучносци”, кед буду представени рижни народни облєчива. Участвовац буду представнїки зоз Македониї, Мадяарскей, Шпаниї, Републики Сербскей, Горватскей, Румуниї, як и АНИП КЦ Младосц Футоґ, Шпивацка ґрупа Босилє, солисти Лука Петрович, Андрияна Ґаґич и Марина Байґерова.

У провадзацей програми у СНП будзе и 80. самостойна вистава: „Културне нашлїдство у ґрафики” др Уґлєши Цолича.

Фестивал потримал Город Нови Сад, Министерство култури Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за културу, информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Историйни архив Города Нового Сада.