НОВИ САД – Трицец пияти фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”, будзе отримани 16. марца 2025. на 20 годзин у Сербским народним театре (СНТ) у орґанизациї Радио телевизиї Войводини.

Сербски народни театер штварти раз будзе домашня сцена численим афирмованим комозитором, текстописательом и вокалом у рамикох 35. фестивалу „Ружова заградка”. Фестивал бренд Радио телевизиї Войводини котри традицийно каждого року приноши нови мелодиї рускей шпиванки, алє и чува традицию и културу уж штварту децению.

Того року на фестивау „Ружова заградка” представи ше 16 нови композициї у провадзеню двох оркестрох: Велького народного и Велького тамбурового оркестра.

Ревиялна часц програми будзе пошвецена Йовґенови Надьови котри того року означує 50 роки своєй шпивацкей кариєри.

Директни пренос фестивау будзе на Трецей програми радия и Другей програми Радио телевизиї Войводини.

На сайту Радио телевизиї Войводини обявени и резултати конкурсу котри бул розписани од 25.10.2024. по 06.12.2024. за тогорочну „Ружову заградку” и комисия у составе: Дубравко исаков, Боян Милинкович, Даниела Ловас и Ася Папуґа принєсли одлуку же би шлїдуюци шпиванки були виведзени на фестивалу у змагательней часци:

1. ВИТАЙ НОВИ ДНЮ – ЛЕА

2. ЗОХАБЕНА РОВНЇНА – ВУДУЛЕНД

3. НЄ БОЇМ ШЕ – ОКТАВА

4. ВИШНЇ – ВИШНЯ

5. ГРАЙЦЕ ГУДАЦИ – СЛУНКО

6. ОЙ, ШУГАЮ – ЛУЧКА

7. ТВОЙ – ГУБИБАНДА

8. ОШМИХ ТВОЙ-ЖИВОТ МОЙ – МАЛИ РАЙ

9. ТАК ЗАПИСАНЕ – АРЕС

10. МИЛИ МОЙ – 0189

11. ПОВЕДЗ МИЛА – М2016А

12. ЛЮБОВ – СОЛЕ

13. ВРАЦИМ ШЕ – АЛМИ

14. СЛИЗА У ОКУ – СЛИЗА

15. У МОЇМ СНУ КВИТНЄ ПИПИНЄ – ПИПИНЄ

16. СТРЕТНУЦЕ – РОНДЬОШ

Шпиванки обявени зоз насловом и шифру под яку сцигли на конкурс.