НОВИ САД – Трицец пияти фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”, будзе отримани 16. марца 2025. на 20 годзин у Сербским народним театре (СНТ) у орґанизациї Радио телевизиї Войводини.
Сербски народни театер штварти раз будзе домашня сцена численим афирмованим комозитором, текстописательом и вокалом у рамикох 35. фестивалу „Ружова заградка”. Фестивал бренд Радио телевизиї Войводини котри традицийно каждого року приноши нови мелодиї рускей шпиванки, алє и чува традицию и културу уж штварту децению.
Того року на фестивау „Ружова заградка” представи ше 16 нови композициї у провадзеню двох оркестрох: Велького народного и Велького тамбурового оркестра.
Ревиялна часц програми будзе пошвецена Йовґенови Надьови котри того року означує 50 роки своєй шпивацкей кариєри.
Директни пренос фестивау будзе на Трецей програми радия и Другей програми Радио телевизиї Войводини.
На сайту Радио телевизиї Войводини обявени и резултати конкурсу котри бул розписани од 25.10.2024. по 06.12.2024. за тогорочну „Ружову заградку” и комисия у составе: Дубравко исаков, Боян Милинкович, Даниела Ловас и Ася Папуґа принєсли одлуку же би шлїдуюци шпиванки були виведзени на фестивалу у змагательней часци:
1. ВИТАЙ НОВИ ДНЮ – ЛЕА
2. ЗОХАБЕНА РОВНЇНА – ВУДУЛЕНД
3. НЄ БОЇМ ШЕ – ОКТАВА
4. ВИШНЇ – ВИШНЯ
5. ГРАЙЦЕ ГУДАЦИ – СЛУНКО
6. ОЙ, ШУГАЮ – ЛУЧКА
7. ТВОЙ – ГУБИБАНДА
8. ОШМИХ ТВОЙ-ЖИВОТ МОЙ – МАЛИ РАЙ
9. ТАК ЗАПИСАНЕ – АРЕС
10. МИЛИ МОЙ – 0189
11. ПОВЕДЗ МИЛА – М2016А
12. ЛЮБОВ – СОЛЕ
13. ВРАЦИМ ШЕ – АЛМИ
14. СЛИЗА У ОКУ – СЛИЗА
15. У МОЇМ СНУ КВИТНЄ ПИПИНЄ – ПИПИНЄ
16. СТРЕТНУЦЕ – РОНДЬОШ
Шпиванки обявени зоз насловом и шифру под яку сцигли на конкурс.