Фестивал почал з виставу ,,Най ше нє забудзе”

ДЮРДЬОВ – У Рускей школи у Дюрдьове, пред вечаршу програму Фестивала жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”, отворена вистава ,,Дакеди було…”, а у єй рамикох була орґанизована и самостойна вистава нашого познатого маляра, по походзеню зоз Дюрдьова, Владимира Дороґхазия, под исту назву, ,,Най ше нє забудзе”. Шицких присутних привитал Мирослав Чакан, а отворел ю наш визначни писатель Владимир Кочиш.

По Кочишових словох, як и велї други познати маляре, и Владимир вибрал свой мотив, по хторим є познати, а хтори дава єден иншаки приказ часу у хторим ше дакеди жило, а то кантичка. Тота кантичка символ часу и вона чува дух и душу того штредку, народу и насампредз Войводини – гварел Владимир Кочиш.

Владимир Дорогхази през приповедку на малюнку посцигнул тото же би остал у духу народу з хторим жиє, штредку у хторим жил и у духу вири свойого народу, а потрудзел ше же би його слики мали на вецей местох и символ рускей церкви.

Вецей фотоґрафиї зоз Фестивалу мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

