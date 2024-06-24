Отримани други Фестивал ремеселнїцкого пива „Craft beer fest”

ЖАБЕЛЬ – Други Фестивал ремеселнїцкого пива „Craft beer fest” отримани прешлого викенду у Жаблю.

Манифестацию отворел предсидатель Туристичней орґанизациї општини Жабель Серґей Запорожац, хтори гварел же то манифестация чию ше традицию предлужи и у бдучносци.

За два днї отримованя фестивалу були орґанизовани богати музични програми и рижни змаганя на хторих участвовали нащивителє.

На фестивалу ше представели велї пивари, хтори понукали рижнородни смаки и стили крафт пива. Нащивителє могли коштовац традицийни и експериментални пива, упознац ше зоз пивару и дознац вецей о процесу наставаня пива.

Провадзаци програми и музични наступи, океме наступ познатого ЕХ-Ю бенду ,,Червене яблуко”, направели забавну атмосферу шицким присутним.