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На „Червеней ружи” ознова будзе змаганє за найкрасши глас

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 112 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток и соботу 28. и 29. юния будзе отримани 63. Фестивал рускей култури „Червена ружа”.

Пияток вечар буду отимани два програми: Змаганє за найкрасши глас на 19:30 годзин и Змаганє нових композицийох у забавним духу на 21 годзин.

Соботов вечар будзе у знаку найпопуларнєйшей програми за дзеци „Червене пупче”, котре почнє зоз програму на 17:30 годзин и зоз наймасовнєйшу програму на котрей ше представя шицки нашо културни дружтва зоз свою програму на Одгукох ровнїни, котри почню на 20 годзин.

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