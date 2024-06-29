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Нєшка Червене пупче и Одгуки ровнїни

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 48 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 63. Фестивала рускей култури „Червена ружа”, нєшка, 29. юния будзе Червене пупче и Одгуки ровнїни.

Предвечаром будзе найпопуларнєйша програма за дзеци Червене пупче, котра почнє на 17:30 годзин, а буду одшпивани 10 нови дзецински шпиванки.

Наймасовнєйша програма Одгуки ровнїни почнє на 20 годзин, и представя ше шицки нашо културни дружтва зоз свою програму.

Вчера, пияток, 28. юния 63. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” отимани два програми: Змаганє за найкрасши глас и Змаганє нових композицийох у забавним духу.

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